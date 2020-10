Zabójstwo nauczyciela we Francji. Władze biorą się za islamistów

Szef resortu wyjaśnił, że chodzi o skierowanie przesłania do kręgów radykalnego islamu, iż "państwo francuskie nie będzie miało pobłażania dla wrogów Republiki”. On sam nie podał szczegółów niemniej według osób dokładnie znających szczegóły akcji chodzi o islamistów znanych kontrwywiadowi francuskiemu ze swoich radykalnych poglądów, biorących udział w spotkaniach z imamami głoszącymi takie opinie i szerzącymi nienawiść.

Eric Dupond-Moretti, szef resortu, domaga się rozwiązania kilku stowarzyszeń muzułmańskich w tym CCIF – Colectif contre l’islamophobie en France, zajmującego się zwalczaniem i monitorowaniem przypadków islamofobii we Francji. Także minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin zapowiedział kolejne kroki - ”51 stowarzyszeń będzie w ciągu tygodnia wizytowanych przez pracowników administracji państwowej” i dalej stwierdził, że w czasie najbliższego posiedzenia Rady Ministrów złoży propozycję rozwiązania wielu z nich. Między innymi także wspomnianego CCIF, którą to organizację określił mianem "wroga Republiki”.

Wyjaśniał, że "stowarzyszenie to korzysta z pomocy finansowej państwa francuskiego, z ulg podatkowych i jednocześnie oskarża Republikę o islamofobię”. Dotyczy to także założonej w 2008 roku w departamencie Oise organizacji pozarządowej pod nazwą Baraka City, która oficjalnie przedstawia się jako stowarzyszenie humanitarne działające w oparciu o wartości islamskie. Celem organizacji jest niesienie pomocy ludności znajdującej się we Francji w najgorszej sytuacji materialnej. Kontrwywiad twierdzi, że zajmuje się ona zbieraniem funduszy na rzecz salafitów krytykujących współczesne trendy islamskie i nawołujących do odrodzenia Islamu przez powrót do korzeni religii ich przodków.