Zabójstwo na Białołęce. Prokuratura wszczęła śledztwo

- W czwartek przed godziną 23 policjanci w budynku przy Myśliborskiej znaleźli ciało 75-letniego mężczyzny. Do sprawy został zatrzymany 48-latek, właściciel mieszkania - powiedziała w piątek PAP kom. Paulina Onyszko z białołęckiej komendy. Jak informuje RMF FM, ciało miało odcięte nogi. "Według nieoficjalnych informacji na terenie osiedla, gdzie doszło do tragedii - w jednej z altan śmietnikowych - policjanci znaleźli odcięte kończyny. Były zapakowane w foliowe worki i wrzucone do pojemnika" - pisze rmf24.pl