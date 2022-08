Podwójny mord w Gruszewni. Są wyniki sekcji zwłok

Sprawa nie jest oczywista. 48-letnia Edyta mieszkała z matką, a pozostała część rodziny pracuje za granicą. Kobieta wkrótce miała dołączyć do bliskich - ustalił "Fakt". Chociaż czasem zdarzało się jej kłócić z matką, to w domu zazwyczaj było spokojnie. Co zatem się wydarzyło? Na to pytanie będą musieli odpowiedzieć śledczy z Częstochowy.