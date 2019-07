Zabójstwo Kristiny z Mrowin. Rzecznik KGP odpowiada RPO ws. zatrzymania Jakuba A.

Insp. Mariusz Ciarka odpowiedział Adamowi Bodnarowi w związku zatrzymaniem Jakuba A. Sąd uznał, że wbrew obawom RPO policjanci zrobili to "prawidłowo, zasadnie i legalnie". - Ma prawo nas kontrolować, ale nie powinien tego robić przez media - stwierdził rzecznik KGP.

Sąd Rejonowy we Wrocławiu odrzucił zażalenie obrony na zatrzymanie Jakuba A., podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. Funkcjonariusze zachowali się "prawidłowo, zasadnie i legalnie". Wątpliwości co do zatrzymania 22-latka wyrażał m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, który miał zastrzeżenia co do wyprowadzenia mężczyzny boso, niekompletnie ubranego i w kajdankach zespolonych.