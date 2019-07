Minister Warchoł: Adam Bodnar powinien podać się do dymisji

- Oczekuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich przeprosi funkcjonariuszy, którzy brali udział w zatrzymaniu zabójcy Kristiny, i nasze społeczeństwo - stwierdził wiceminister sprawiedliwości. Warchoł dodał, że w związku z błędną oceną sytuacji przez Bodnara, ten powinien podać się do dymisji.

"(Bodnar - przyp. red.) powinien widzieć swój błąd, powinien w związku z tym podać się do dymisji, jeżeli tego typu działania podjął z pełna świadomością, że czyni to przed prawomocnym orzeczeniem sądu" - ocenił w czwartek Marcin Warchoł. W ocenie wiceministra sprawiedliwości wypowiedzi i działania Rzecznika Praw Obywatelskich "mają ogromnie szkodliwe znaczenie dla urzędu, który pełni".

Mrowiny. Zatrzymanie Jakuba A.

Jakub A. jest podejrzewany o zamordowanie 10-letniej Kristiny z Mrowin. 22-latek został zatrzymany 16 czerwca. Tego dnia wieczorem doprowadzono go do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy na przesłuchanie, gdzie postawiono mu zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz podżegania do zabójstwa innej osoby.