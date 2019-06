Zabójstwo Kristiny z Mrowin. Mieszkańcy chcieli samosądu na podejrzanym, policja dementuje

Mieszkańcy Mrowin mieli wrzucić butelki z benzyną na posesję rodziny W., której dwóch członków zostało zatrzymanych w związku ze sprawą 10-letniej Kristiny. Policja przekonuje, że nie był to samosąd: podpalono jedynie krzewy przy drodze.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 18. W czasie mszy w intencji zamordowanej Kristiny mieszkańcy Mrowin mieli wrzucić podpalone butelki z benzyną na teren posesji rodziny W. - podaje portal gazetawroclawska.pl. Dwóch należących do rodziny W. mężczyzn złożyło wcześniej zeznania w sprawie zabójstwa 10-latki. Później zostali wypuszczeni do domu.