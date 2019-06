Mrowiny. Policja i prokuratura depcze po piętach zabójcy 10-letniej Kristiny

Śledczy są już bliscy złapania zabójcy Kristiny z Mrowin. Według ustaleń WP przy sprawie pracuje kilku najbardziej doświadczonych prokuratorów i najlepsi funkcjonariusze z Dolnego Śląska. W akcji wykorzystano najnowocześniejszy sprzęt.

Według naszych ustaleń, przy sprawie pracuje kilku doświadczonych prokuratorów razem z najlepszymi dolnośląskimi policjantami. - Do zabezpieczenia śladów, pobrania próbek biologicznych zaangażowano najnowocześniejszy sprzęt. Dzięki temu jesteśmy o krok od namierzenia sprawcy - mówi nam osoba znająca kulisy sprawy. Śledczy są wstrząśnięci zbrodnią. Tak samo jak opinia publiczna. Jak usłyszeliśmy, obrażenia 10-letniej Kristiny były bardzo drastyczne.

W sprawę osobiście zaangażował się prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - Zatrzymanie mordercy 10-letniej dziewczynki z Dolnego Śląska to kwestia czasu. Za ogromną krzywdę dziewczynki należy się tej bestii najsurowszy wymiar kary. Ubolewam, że jeszcze nie weszło w życie bezwzględne dożywocie, które w miniony piątek z inicjatywy ministerstwa sprawiedliwościuchwalił parlament. To będzie najwyższa kara, jaką będzie można wymierzyć za najcięższe zbrodnie w sytuacji, gdy nie jest możliwe przywrócenie kary śmierci. A to ona w moim przekonaniu byłaby sprawiedliwą zapłatą za tak okrutny mord na niewinnej dziewczynce - powiedział w sobotę PAP Zbigniew Ziobro.