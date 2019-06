Morderstwo 10 - latki. Były szef polskiej policji przedstawia dwie wersje

Brutalne zabójstwo 10-letniej dziewczynki wstrząsnęło całą Polską. - Zdarzenie jest szokujące i bulwersujące. Najważniejsze, żeby policja działała spokojnie. Wersji zabójstwa jest wiele, każdą trzeba sprawdzić dokładnie - mówi WP gen. Andrzej Matejuk, były szef polskiej policji.

- W szeregach policji nie może być nerwowości, bo mogą zostać popełnione błędy. Mogą one zaowocować tym, że nie będziemy mieli dostatecznych informacji na temat zabójstwa. Jestem przekonany, że do wykrycia sprawcy zostali zaangażowani najlepsi policjanci - dodaje Matejuk.

Jego zdaniem, każdą wersję trzeba dokładnie sprawdzić. - Kto mógłby być sprawcą? Według jednej z wersji, najbardziej bolesnej i szokującej, mogła to być osoba znana zamordowanej dziewczynce. Osoba, której ufała. Bliska rodzinie. Nie można tego wykluczyć. Druga wersja, również bulwersująca, podpowiada, że mogła to być osoba poznana w internecie, która później okazała się być pedofilem. Dziewczynka mogła się np. umówić przez internet. Jakieś informacje mogą mieć koleżanki i koledzy zamordowanej dziewczyny - mówi gen. Andrzej Matejuk.

- Sprawcą mógł być ktoś przejeżdżający przez miejscowość. Policjanci musza sprawdzić i rozpytać świadków, o samochody, które w tamtym czasie pojawiły się w okolicy. Sprawdzić również wszystkie osoby podejrzane o pedofilię i zabójstwa, osoby chore psychiczne, które wyszły ze szpitala bądź na przepustkę. Jeśli dziewczynka weszła do samochodu, to mogło to być albo siłą albo dobrowolnie. Nie ma innej możliwości. Każdej wersji, na tym etapie, nie możemy lekceważyć. To mała miejscowość, możliwe że policjanci mają już wytypowanego sprawcę. Na pewno, nawet najdrobniejsza informacja nie zostanie zlekceważona. Każda nić jest ważna - argumentuje były szef polskiej policji.