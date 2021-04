Do zabójstwa George'a Floyda doszło 25 maja 2020 roku. W trakcie aresztowania Afroamerykanin został obezwładniony przez białego funkcjonariusza. Jak oceniła prokuratura, policjant przyciskał kolanem szyję leżącego na ziemi i skutego 46-letniego mężczyzny przez około 9 i pół minuty. Śmierć Floyda doprowadziła do masowych protestów w wielu miastach USA.

Funkcjonariuszem, który użył siły fizycznej wobec George'a Floyda był 45-letni Derek Chauvin. W zeszłym tygodniu w jego sprawie zapadła decyzja - sędziowie przysięgli uznali go winnym.

USA. Zabójstwo George'a Floyda. Ogłoszenie wyroku przełożone

Funkcjonariuszowi policji z Minneapolis grozi do 40 lat więzienia za morderstwo drugiego stopnia, do 25 lat za morderstwo trzeciego stopnia i do 10 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci.