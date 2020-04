Żabka. Maseczki ochronne trafią do sprzedaży. Ile kosztuje maseczka jednorazowa w Żabce?

Od czwartku w życie wchodzi obowiązek zasłaniania ust i nosa. Można to zrobić chustką, szalikiem lub maseczką ochronną. Do dyspozycji klientów pozostają maseczki ochronne wielorazowe oraz jednorazowe.

Żabka. Maseczki ochronne jednorazowe nie przyniosą zysku sieci

Do każdego z 6 tys. sklepów Żabka trafią paczki maseczek jednorazowych. W każdej będzie znajdować się 10 maseczek ochronnych. Za taki pakiet trzeba będzie zapłacić 16,17 zł. Oznacza to, że za pojedynczą maseczkę zapłacimy ok. 1,62 zł.

Cena maseczek ochronnych to pokrycie kosztów ich produkcji oraz transportu. Franczyzobiorcy nie będą na nich zarabiać.