Zabił zwierzę. Prokurator ujawnia bulwersujące szczegóły

Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego 22-latek częściowo przyznał się do przedstawionego mu zarzutu. Potwierdził, że bił psa, przy czym zaprzeczył, by był winny śmierci zwierzęcia. Sąd aresztował go na wniosek prokuratury. Podejrzanemu o zabicie psa i znęcanie się nad nim ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Obligatoryjne jest także orzeczenie nawiązki i zakazu posiadania zwierząt.