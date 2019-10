Zabił żonę i zamurował ją w piwnicy. Daniel M. usłyszał wyrok

Słupski sąd skazał 44-letniego Daniela M. na 15 lat więzienia za zabójstwo swojej żony Angeliki J. Kobieta zaginęła w 1998 r. Mąż twierdził, że wyjechała i zostawiła go z niespełna roczną córką Magdaleną. Po 19 latach znaleziono ciało kobiety zamurowane w piwnicy.

Jak doszło do zabójstwa?

Znajomi pojawili się u małżeństwa około godz. 17.00. Później zeznali, że gospodarz zaprosił ich do kuchni, a nie do pokoju, jak to robił zazwyczaj. W domu nie było Angeliki, a drzwi do pokoju były zamknięte. Daniel powiedział znajomym, że żona wyjechała do rodziców. Był zdenerwowany. Na tej podstawie śledczy ustalili, że do morderstwa doszło między godz. 15.30 a 17.00.