Nikt nie chce mieszkać w domu, gdzie Daniel M. zamurował ciało żony

Dom, w którym Daniel M. najprawdopodobniej kablem udusił żonę, a następnie zamurował jej ciało w piwnicy, stoi pusty. Został wystawiony na sprzedaż, ale nie było żadnego zainteresowania. Sąsiedzi też stamtąd uciekają. – Mogliśmy wykupić mieszkanie, ale woleliśmy żyć w innym miejscu – mówi jeden z mieszkańców Debrzna.

Przy ul. Witosa i Traugutta w Debrznie wszyscy znają historię Daniela M. i jego żony. – Gdy przyjechała policja i na podwórzu pojawili się ludzie w białych kombinezonach, z walizkami, od razu wiedzieliśmy, że chodzi o tę rodzinę. Szybko się okazało, że to ciało naszej sąsiadki. Dziwnie się tu teraz mieszka. To przeklęte miejsce. Czasem palimy tam znicze – mówi pani Teresa, która mieszka w pobliżu domu, gdzie doszło do zbrodni.

Nieruchomość, w której mieszkała rodzina M., została wystawiona na sprzedaż. Wieść o znalezionych zwłokach obiegła wszystkie okoliczne miejscowości. Pewnie dlatego nikt nie złożył wiążącej oferty. Agencja nieruchomości, która miała ją w ofercie, już nie działa. – Jeden z kupców był u nas i pytał, co tu się stało. Liczył na to, że przez złą historię domu kupi go taniej. Jak tam wszedł to szybko wrócił do samochodu i już nie wrócił. Przestraszył się widocznie i uciekł – opowiada pani Teresa.