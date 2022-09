Zabił trójkę dzieci. Nie trafi do więzienia?

Do zdarzenia doszło 9 marca 2022 r. w Płocku. Kuzynka matki chłopców nie mogła się z nimi skontaktować. Bała się, że przez stary piecyk, znajdujący się w mieszkaniu, mogło dojść do zaczadzenia. Kiedy sprawdziła, że dzieci nie są w szkole, zadzwoniła na policję. Funkcjonariusze razem z nią i strażakami wyważyli drzwi do mieszkania w bloku przy ul. Wyszogrodzkiej.