Zabił Polaka i 11 innych osób. Nagrał groźbę długo przed zamachem

Niemieckie służby są w posiadaniu nieznanego jak dotąd nagrania wideo z komórki berlińskiego zamachowca. "Sueddeutsche Zeitung" donosi, że wciąż nie znalazło się ono w materiale dowodowym śledztwa w sprawie masakry.

Terror w imię Allaha

To nagranie jak do tej pory nie zostało włączone do akt Federalnego Urzędu Kryminalnego BKA, który prowadzi śledztwo ws. zamachu i jego tła. Także kilka komisji śledczych, które od dłuższego czasu zajmują się wyjaśnieniem ataku, nie miało dostępu do niego dostępu.