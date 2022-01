Zabił ojczyma nożem. Teraz wyjdzie na wolność

- Tą kwestią, która na tym etapie postępowania jest istotna i która determinuje podejście do tej sprawie, jest to, czy doszło do zrealizowania obrony koniecznej albo przekroczenia tej obrony. To zupełnie inaczej kwalifikuje odpowiedzialność za taki czyn - powiedziała Radiu Wrocław mecenas Renata Kopczyk, która reprezentuje Mikołaja D. ze Świdnicy.