Zabił ją mąż. Ciało 39-letniej Marty znaleziono niedaleko domu

Do tragedii doszło we wsi Sołonka niedaleko Rzeszowa. 40-letni Grzegorz J. jest podejrzewany o zabójstwo swojej żony, 39-letniej Marty J. Oboje od pewnego czasu nie mieszkali razem. Kobieta wyprowadziła się z 12-letnim synem do swoich krewnych. W piątek wieczorem wracała z pracy z drugiej zmiany. Została zaatakowana niedaleko domu.