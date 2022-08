Chciała rozjechać SUV-em dwójkę dzieci. Powód szokuje

W drodze do szkoły

Do tragedii doszło, gdy dzieci znajdowały się w pobliżu swoich szkół. Najpierw kobieta przejechała przez krawężnik i uderzyła w chłopca. Później tłumaczyła, że zrobiła to, bo on był "taki jak ISIS" i "nie powinno go tam być, bo inaczej ją załatwi". Chwilę później wjechała w dziewczynkę, bo uznała ją za Meksykankę, która chce "przejąć nasze domy i nasze miejsca pracy (…) Nie powinna być w tym kraju". Po wszystkim pojechała na stację benzynową, gdzie kontynuowała swoje rasistowskie zachowania, obrzucając pracowników i klientów licznymi epitetami.