Zabijał w szale. Elliot Roger – chłopak, który nienawidził kobiet

"Cześć, tu Elliot Rodger, cóż... to moje ostatnie wideo. Najwyraźniej wszystko zmierzało do tego. Jutro nadejdzie dzień odwetu. Mojej zemsty na ludzkości i na was wszystkich. Przez ostatnie osiem lat mojego życia, odkąd zacząłem dojrzewać, wiodłem życie pełne samotności, odrzucenia i niespełnionych pragnień. To dlatego, że nigdy nie podobałem się dziewczynom. Obdarzały swoimi uczuciami, zmysłowością i miłością innych mężczyzn, ale nigdy mnie. Skończyłem 22 lata i wciąż jestem prawiczkiem. Ja nawet nigdy nie pocałowałem dziewczyny. Chodzę do college'u już od dwóch i pół roku, a nawet dłużej i wciąż jestem p r a w i c z k i e m. To dla mnie tortura, bo college to miejsce, w którym wszyscy doświadczają takich rzeczy jak seks, radość i przyjemność" - mówi na nagraniu opublikowanym w sieci Elliot Rodger.