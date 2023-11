"Zabawa" w tworzenie rządu. Śmieją się nawet w PiS

"Przecież to nie ma znaczenia"

Spośród dwunastu posłów PiS, z którymi rozmawialiśmy, żaden nie interesował się składem rządu. – Ale przecież nie ma to żadnego znaczenia – rzuca jeden z nich, ale zastrzega, że to wypowiedź nieoficjalna. Oficjalnie może jedynie powiedzieć, zgodnie z przekazem, że to premier decyduje o składzie rządu i to do Mateusza Morawieckiego należy ruch.