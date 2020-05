"Zabawa w chowanego". Robert Biedroń: państwo zawiodło ofiary

- To jest ustawa skonsultowana, obywatelska, z udziałem konstytucjonalistów, prawników - mówiła posłanka Lewicy Joanna Scheuring Wielgus. - W komisji będzie działać 15 osób. Nie politycy, tylko eksperci, psychologowie, którzy tematem pedofilii zajmują się od lat. Jeśli duchowny nie będzie chciał dokumentów wydać, za to są kary grzywny. Transferowanie duchownych z miasta do miasta to ukrywanie pedofilii - dodała.