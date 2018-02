Żaba ogłasza się na portalu randkowym. Ekologiczne lovestory

Na jednym z portali randkowych w ostatnim czasie pojawiło się ogłoszenie... żaby. Tak, to nie jest pomyłka. Sympatyczny, choć jak mówią biolodzy, nieśmiały płaz poszukuje partnerki, z którą będzie mógł mieć potomstwo. W przeciwnym razie jego gatunek wymrze.

"Cześć, jestem Romeo (...) nie chcę od razu zaczynać od poważnych tematów czy coś, ale dosłownie, jestem ostatnim ze swojego gatunku. Wiem - ciężki temat - pisze żabi kawaler na swoim profilu - Ale to właśnie powód dla którego tu jestem. Mam nadzieję, że uda mi się tu znaleźć kogoś idealnego do pary, byśmy mogli sprawić że nasz gatunek przetrwa (bez ciśnienia ;) ).

Płazi kawaler dokładnie scharakteryzował idealną dla siebie partnerkę. Uspokaja, że nie jest wybredny. Właściwie jedynym warunkiem jaki stawia, jest to by wybranka należała do tego samego co on gatunku. Romeo jak prawdziwy mężczyzna dopuszcza możliwość poniesienia porażki - jeśli nie uda mu się znaleźć partnerki, gatunek Sehuenca się skończy ("nic wielkiego" dodaje Romeo).