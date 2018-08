Zaatakował przechodnia pizzą. Radny PO skazany

Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok ws. Marka Brzezińskiego. Radny PO z Gryfina musi zapłacić tysiąc złotych grzywny. "Działanie nie miało na celu obrony słusznych idei" - brzmi uzasadnienie.

Do zdarzenia doszło pod koniec lipca ub.r. podczas manifestacji KOD-u przed sądem w Gryfinie, w czasie protestów przeciwników reform wymiaru sprawiedliwości. Radny PO Marek Brzeziński zaatakował przypadkowego przechodnia pizzą. Politykowi został przedstawiony zarzut naruszenia nietykalności cielesnej, za co mógł trafić do więzienia na rok.