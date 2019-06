Zaatakował policjanta na dworcu. 24-latek aresztowany

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przedstawiła zarzuty mężczyźnie, który zaatakował funkcjonariuszy na dworcu w Tczewie. Napastnik napadł później na ratowników medycznych. Podejrzany twierdzi, że nic nie pamięta.

Do zdarzenia doszło w czwartek na dworcu kolejowym. Policjanci zostali wezwani do awantury z udziałem dwóch osób. Mężczyźni nie reagowali na polecenia mundurowych. Jeden z nich wyrwał funkcjonariuszowi gaz i zaatakował policjanta. Potem próbował uciec. Został postrzelony w nogę i przewieziony do szpitala. Prokuratura przedstawiła nowe szczegóły historii.