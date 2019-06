Pościg policji w Pruszczu Gdańskim. Padły strzały

Funkcjonariusze próbowali zatrzymać dwóch uciekających mężczyzn, którzy nie zatrzymali się do rutynowej kontroli auta. Ruszył pościg, w trakcie którego policjanci musieli użyć broni.

Do zdarzenia doszło w Pruszczu Gdańskim. Dwaj mężczyźni jadący samochodem nie zatrzymali się do rutynowej kontroli. Policjanci ruszyli za nimi w pościg. Uciekinierzy nie reagowali na komendy funkcjonariuszy. W trakcie pogoni doszło do próby potrącenia policjanta - podaje portal rmf24.pl.