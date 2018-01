Zaatakował 14-latkę w Katowicach. Policja publikuje nagranie

Policjanci poszukują mężczyzny, który śledził i zaatakował 14-latkę na os. Tysiąclecia w Katowicach. Nastolatka wracała ze szkoły do domu. Funkcjonariusze publikują nagranie z kamery monitoringu i proszą o pomoc w ujęciu napastnika.

Mężczyzna śledził dziewczynę podczas jej drogi do domu w czwartek 18 stycznia. Poszedł za 14-latką do klatki schodowej, a potem wsiadł z nią do windy. Gdy wysiedli na piętrze, na którym mieszkała, zaatakował. Napastnik zatkał dziewczynie usta.