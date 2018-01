Wszedł za 14-latką do klatki schodowej. Zaatakował

Policjanci z Katowic poszukują mężczyzny, który śledził i zaatakował 14-latkę na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. Dziewczynka wracała ze szkoły do domu.



Mężczyzna śledził ją podczas jej drogi do domu. Poszedł za 14-latką do samej klatki. Potem wszedł za nią do windy.