Zaatakował 12-latka na ulicy. Chłopiec w szpitalu

Zdarzenie, które miało miejsce na jednej z ulic w Piekoszowie (województwo świętokrzyskie), zakończyło się zatrzymaniem 33-letniego mężczyzny. Mężczyzna ten jest podejrzany o pobicie 12-letniego chłopca. W wyniku incydentu chłopiec został przewieziony do szpitala, podczas gdy sprawca trafił do aresztu policyjnego. W momencie zdarzenia, napastnik miał we krwi ponad dwa promile alkoholu.