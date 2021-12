Zaapelował do Dudy. Przypomniał mu słowa sprzed miesięcy

- Moim zdaniem Andrzej Duda skieruje "lex TVN" do Trybunału Konstytucyjnego. 70 do 30. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić pana prezydenta, który całkowicie zrywa ze swoimi kolegami politycznymi. A oni będą mu sugerowali dwa rozwiązania: albo podpisz, albo skieruj do TK. Podpisz, to znaczy wersja atomowa, idziemy na zwarcie z naszym największym sojusznikiem, skieruj do TK, czyli utrzymuj efekt mrożący - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). - Natomiast ja pana prezydenta dzisiaj za pośrednictwem wolnego medium proszę oto, żeby nie wahał się, tylko po prostu zawetował i wyrzucił do kosza coś, czego nie musi analizować - kontynuował. - Nie musi pan, panie prezydencie, analizować tej ustawy, bo ona się nie zmieniła od sierpnia. A w sierpniu powiedział pan, że jeżeli ona będzie w takim kształcie, to pan jej nie podpisze - przypomniał Zgorzelski.