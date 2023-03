Za to chcą dopaść Putina. Prokurator szczegółowo wylicza

Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego wyjaśnia powody wydania nakazu aresztowania Władimira Putina. - Do Rosji wywieziono setki dzieci z ukraińskich domów dziecka, wiele z nich oddano tam do adopcji - przekazał prokurator Karim Khan. - Nie możemy pozwolić, by dzieci były traktowane jak łupy wojenne - czytamy w oświadczeniu.