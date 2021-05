Za rok wybory? Aleksander Kwaśniewski: Bardzo prawdopodobne

Kwaśniewski odniósł się również do plotek o rzekomym powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki. - Nie sądzę. Czy on ma w sobie aż tyle determinacji, żeby wrócić do tej samej rzeki, skoro znane powiedzenie ostrzega, że dwa razy do tej samej rzeki wejść się nie da? Nie sądzę. Ale daleki jestem od wnętrza Platformy, więc proszę wziąć moją wypowiedź cudzysłów - odparła była głowa państwa.