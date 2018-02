Za niesłuszne aresztowanie ws. zabójstwa Papały chciał 22 mln zł. Kolejna batalia o odszkodowanie

W czwartek rozpoczyna się apelacja Ryszarda Boguckiego, który domaga się zadośćuczynienia za lata, które spędził w areszcie. Był oskarżony o nakłanianie do zabójstwa gen. Marka Papały.

Były przedsiębiorca został oczyszczony z zarzutów w 2013 r. Uważał, że za niesłuszny areszt należy mu się 22 mln zł. W pierwszej instancji sąd przychylił się do wniosku Boguckiego i przyznał mu 1,1 mln zł. Poszkodowany wskazywał, że poniósł szereg strat w związku z tym, że nie mógł zarządzać swoją firmą.

Od tej decyzji odwołała się prokuratura i wysokość odszkodowania została zmniejszona do 260 tys. zł, a po kolejnym do 30 tys. zł. To także nie zakończyło sprawy, bo niezadowolone były obie strony - informuje portal tvp.info.