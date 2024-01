Za granicą z zachwytem piszą o odkryciu w Polsce. Ulfberht leżał na dnie Wisły

Artefakt trafił w ręce toruńskich archeologów i przeszedł prześwietlenie. Wszystko wskazuje na to, że jest to słynny miecz Ulfberhta (na ostrzu widoczna jest inskrypcja) - jeśli badanie ostatecznie to potwierdzi, będzie to ósma tego typu broń znaleziona na terenie dzisiejszej Polski.