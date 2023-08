Z tramwaju prosto pod auto. Kierowca nawet się nie zatrzymał

Z tramwaju prosto pod koła samochodu. Śląska policja ku przestrodze opublikowała nagrania dwóch niebezpiecznych sytuacji z Chorzowa. Na materiałach widać osoby wysiadające z tramwaju wprost pod koła rozpędzonych samochodów. Jak przekazali mundurowi, w ostatnim czasie przy ulicy Armii Krajowej doszło aż do dwóch takich incydentów. W obu przypadkach uczestnicy nie odnieśli obrażeń, a kierowcy ukarani zostali mandatami. Okoliczności są wyjaśniane. Przystanki, na których pasażerowie wysiadają bezpośrednio na ulicę, są już rzadziej budowane, ale w niektórych lokalizacjach to nadal jedyna opcja. Kierowcy przez nieostrożność i nieuwagę mogą doprowadzić do tragicznych sytuacji. Policja z Chorzowa przestrzega, aby przy przystankach tego typu zachować szczególną ostrożność i umożliwić pieszym swobodne przejście z lub do tramwaju.