Wideo Najnowsze kfc + 2 radosław fogieltłit Natalia Durman 53 min. temu Z KFC do rządu. Radosław Fogiel: nie róbmy z igły widły Minister kultury Piotr Gliński przyjął do pracy osobę, która wcześniej pracowała w barze szybkiej obsługi - KFC. Sprawę opisała "Rzeczpospolita".... Rozwiń Minister kultury Wicepremier ma pr … Rozwiń Transkrypcja: Minister kultury Wicepremier ma problem że Takie rzeczy badać Przyjmuję do Który jedyne jakie A co jest Pokłosie wczorajszego artykułu w Rzeczpospolitej Te kółko które nie ukrywam Bardzo nie zdziwi Zasmucił jaką Człowieka nie pierwszej młodości ale pamiętając ego Pierwsze kroki w polityce Współpracującego z wieloma młodymi ludźmi którzy Chcę z polityką swoje życie wiązać Bo to jest zupełnie niesprawiedliwe nieuprawniony Tak po pierwsze na tego młodego człowieka Nie znam Znam go tylko jako Bohatera tekstu prasowego po drugie na miejsce kultu Bo nie jest niczym nowym że w gabinetach Pracuję Młodzi ludzie Tutaj mówimy o człowieku Proz Studiach Absolwencie Nauk Politycznych Na UW najlepszy najlepszego tego typu wydział I Jaki jest Znaczy że młody człowiek dwudziestoparoletni powinien Długi CV Z dotychczasowych prac Panie dasz Nie wiem jak pan wielu moich kolegów W czasie 100 Gdzieś sobie dorabiał o często właśnie również pas No w tym nie Deprecjonuje Pośrednie atak na Wicepremier Nie wiem czy to jest atak na zrobiony rogińskiego nie chciałbym wyciągać tak daleko idących wniosków moim Jest to Próba Szukanie na siłę taniej sen Bo pamiętajmy że jeszcze do tego Doświadczenie młodzi ludzie studenci mogą zdobywać również działając Wolontariat jako wolontariusze działając w Studencki w organizacjach 3 Sektora a do tego nie mówimy o osobie która miałaby pełnić funkcję minister Dyrektor Ministerstwo Toy Chłopak który został asystentem politycznym ministra Najniższe możliwe stanowisko w gabinecie politycznym więc naprawdę nie Róbmy z igły