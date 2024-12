Z ambon uderzą w Tuska i Nowacką. Oto, co usłyszą wierni

MInister edukacji Barbara Nowacka, - jak przypomina "Gazeta Wyborcza" wprowadziła do tej pory dwie istotne zmiany w sposobie prowadzenia lekcji religii: ocena z katechezy nie jest już wliczana do średniej, a dyrektorzy szkół mogą, choć nie muszą, łączyć w jedną grupę klasy, w których zgłosiła się mała liczba chętnych na religię. Kolejna zmiana ma obowiązywać od 1 września przyszłego roku: zamiast dwóch godzin lekcji religii będzie tylko jedna i na dodatek organizowana na pierwszej lub ostatniej lekcji.

Przeciwko tym zmianom protestuje Episkopat. 1 stycznia - jak informuje "GW" - we wszystkich kościołach zostanie odczytany list KEP dotyczący zmian w lekcjach religii, które - zdaniem jego autorów - "w sposób jednoznaczny stoją w sprzeczności z przepisami wyższego rzędu". Zmiany te, mają też być krzywdzące i dyskryminujące dla wielu uczniów i nauczycieli religii" oraz godzić "w prawa rodziców i opiekunów do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, co gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej".