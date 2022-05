YouTube usunął 9000 kanałów. Walka Ukrainy z Rosją również w internecie

Facebook i Instagram zamknęły się dla Rosjan, a dostęp do Twittera został tam ograniczony. To część ogólnoświatowych sankcji nałożonych na Rosję po inwazji wojskowej w Ukrainie. YouTube w przeciwieństwie do wymienionych portali społecznościowych, nie został dla Rosjan zamknięty i nadal cieszy się tam ogromną popularnością. Chętnie wykorzystywany jest również do szerzenia rosyjskiej propagandy związanej z ich inwazją w Ukrainie.