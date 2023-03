Xi Jinping przygotowuje Chiny do wojny. "Tego nie można ignorować"

Pierwsze przesłanki, które mogą wskazywać na to, że Państwo Środka przygotowuje się do rozpoczęcia konfliktu zbrojnego pojawiły się już w grudniu. Od tego momentu w całym kraju powstało wiele biur mobilizacyjnych, w tym m.in. w Pekinie, Fujian, Hubei, Hunan, Mongolii Wewnętrznej, Shandongu, Szanghaju itd. Ponadto w chińskich miastach położonych w pobliżu Cieśniny Tajwańskiej rozpoczęto też budowę i modernizację schronów przeciwlotniczych, a także podjęto decyzję o stworzeniu "wojennego szpitala ratunkowego". Dodatkowo w regionie zablokowano dostęp do stron rządowych zagranicznym adresom IP.