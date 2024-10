Wzywają do dymisji wiceministra. "Czekam, aż się Tusk wścieknie"

"Czekam, aż się Tusk wścieknie"

- To, że pan minister Tomczak i pan minister Paszyk realizują politykę na pasku deweloperów, to żadne zaskoczenie. Ale to, co zostało ujawnione to ewidentny konflikt interesów. Premier Tusk powinien ministra Tomczaka zdymisjonować. Pytanie, czy o powiązaniach wiceministra wiedzieli też ci, którzy promowali go na to stanowisko, bo jeśli tak, to powinni wziąć za to polityczną odpowiedzialność - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską poseł partii Razem Adrian Zandberg.