Wideo Najnowsze chiny + 2 koronawirusigor chlebda Klaudiusz Michalec 1 godzinę temu Wzruszający przekaz z Chin. Nagrali wiadomość do Polaków Bloger Igor Chlebda i jego operator, Janusz Kol, wyszli na ulice Szanghaju, by porozmawiać z Chińczykami. Poprosili ich o kilka słów, skierowanych... Rozwiń Igor prężnie co działasz w interne … Rozwiń Transkrypcja: Igor prężnie co działasz w internecie i nagrywasz różne też filmiki rozmawiasz z Chińczykami również taką specjalną sondę która No właśnie którą chcielibyśmy teraz państwo zobaczyli ponieważ Chińczycy mają pewien przekaz do pani zobaczyć co mówią Chińczycy do Polaków w jakiej wodzie żyją jajo jajo jajo to co mówią o Trzymajcie się trzymają za nas kciuki trudno było z nimi porozmawiać żeby wytłumaczyć i w ogóle gdzie jest Polska co się dzieje czy oni są dobrze poinformowani sytuacja była dosyć śmieszna i ciekawa bo możemy sobie wyobrazić centrum Szanghaju główną turystyczną wakacje którą jest przepiękne miejsce gdzie dwójka Polaków wybrała się i nagadała Chińczyków właśnie używając słoiki z gdzie zarówno mój jak i mojego kompa na komputer Janusza Chiński jest na okej poziomie ale to jeszcze nie jest coś takiego co jest naprawdę super ale zmierza ku temu że może Pewnego dnia było ale musieliśmy właśnie wytłumaczyć jakie mamy cel tej sondy po co w ogóle to robimy i I to było chyba najciekawsze dwójka osobników stara się to właśnie takim troszeczkę łamanym gdzieniegdzie i chińskim wytłumaczyć im to ale wszyscy bardzo pozytywnie nas podchodzili może powiedzieć Myślę że śmiało ponad 10% osób właśnie chciała się wypowiedzieć chciała wysłać tą wiadomość do Polaków i to jest szczere Rozumiem że będzie dobrze Trzymajcie się będzie dobrze A dlaczego jakby my to zrobiliśmy bo chcieliśmy po prostu podbić morale Polaków którzy są cały czas bombardowani tymi demonicznymi złymi wiadomościami jak to jest źle a my chcieliśmy właśnie pokazać że za chwilę będzie dobrze że będzie tak jak jest tutaj właśnie obecnie w Szanghaju gdzie powrócił do życia czyli jak to mówią Frankenstein Nie da się tak da się powrócić to życzymy nam wszystkim tego abyśmy powrócił już do tej dacie radę Polacy dacie radę i tylko Zresztą Polacy Dziękuję bardzo za rozmowę a moim państwa Myślę że takiego chleb do a nauczyciel bloger mieszkający w Szanghaju dziękuję bardzo Dzięki serdeczne Pozdrawiam