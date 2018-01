Wzruszające wideo. Klasa żegna tragicznie zmarłą Anię z Tryńczy

Po tragicznym wypadku w Tryńczy, we wtorek o godz. 13 rozpoczął się pogrzeb dwóch pierwszych ofiar: sióstr Ani (16 l.) i Dominiki (18 l.). Koledzy, koleżanki i wychowawczyni Ani, żegnają młodą dziewczynę nie tylko na cmentarzu. Wideo, które zamieścili w internecie chwyta za serce.

Była wesoła i uśmiechnięta

Przypomnijmy, że 25 grudnia nastolatki umówiły się na spotkanie ze swoimi znajomymi. Gdy nie wróciły na noc do domu, rodzice rozpoczęli poszukiwania na własną rękę. Kiedy nie przyniosły one rezultatu zgłosili zaginięcie na policję. Samochód znaleziono w rzece Wisłok na głębokości ok. 3 metrów. Auto leżało na dnie do góry kołami. Ma wgniecenia na dachu i masce, co może świadczyć, że po zjechaniu ze skarpy auto koziołkowało. Kto mógł siedzieć za kierownicą w momencie tragedii? - Raczej żadna z dziewczyn. Miały prawo jazdy, ale to nie był ich samochód - mówi WP znajomy ofiar.