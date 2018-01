Wzrost przestępczości wśród imigrantów z Afryki Płn. Raport

Według policyjnych statystyk za wzrost przestępczości odpowiadają głównie przybysze z Algierii, Tunezji i Maroka. Uchodźcy z Syrii, Afganistanu i Iraku popełniają o wiele mniej przestępstw.

Pozytywny wpływ perspektywy otrzymania azylu

Przedstawione wyniki raportu potwierdzają, że najczęściej przestępstwa popełniają uchodźcy z Algierii, Tunezji i Maroka. Zaliczają się oni do tej grupy osób ubiegających się o azyl w Niemczech, która najrzadziej otrzymuje pozwolenie na pobyt. Inaczej sprawa się ma z uchodźcami z Syrii, Afganistanu i Iraku. Wg statystyk kryminalnych popełniają oni najmniej przestępstw.

Struktura wiekowa, "bycie macho” i brak kobiet

Na całym świecie najwięcej przestępstw z użyciem przemocy i na tle seksualnym dopuszczają się mężczyźni w wieku od 14 do 30 lat – piszą autorzy analizy. A wielu uchodźców to młodzi mężczyźni – podkreślają. Do grupy tej zalicza się blisko 27 proc. uchodźców zarejestrowanych w 2016 r. w Dolnej Saksonii. Dane pochodzą z badań przeprowadzanych przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców.