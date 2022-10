Wzrasta napięcie w Bałkanach Zachodnich. UE wysyła dodatkowych żołnierzy

Od lipca 2021 r. lider bośniackich Serbów Milorad Dodik i władze Republiki Serbskiej (RS) w Bośni i Hercegowinie zaostrzają separatystyczną retorykę, podejmując działania mające na celu obalenie porządku konstytucyjnego państwa i przekształcenie Bośni i Hercegowiny w luźną konfederację. Z tego powodu Unia Europejska zwiększyła obecność sojuszniczych wojsk w tym regionie, obawiając się tym samym powstania konfliktu na pełną skalę. Co więcej, we wtorek wystartowały wojskowe manewry pod kryptonimem "Global response 2022", które mają za zadanie dać jasny sygnał Dodikowi, że UE postara się utrzymać porządek na Bałkanach Zachodnich. Udział w ćwiczeniach wzięły setki żołnierzy z 20 różnych krajów, udowadniając swoją zdolność do reagowania na wszelkie potencjalne zagrożenia dla pokoju w tym regionie.