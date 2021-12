Wzmożone interwencje zakopiańskiej straży. Na Krupówkach doszło do obławy na... dinozaura

Zakopane. Obława na dinozaura

- Pobieranie opłat za robienie sobie zdjęć z taką maskotką jest w tym wypadku nielegalne. Ta osoba właśnie pobierała opłaty za fotografowanie i popełnia wykroczenie, za co grozi mandat do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu. Tam kara może wzrosnąć do 5 tys. zł - poinformował PAP komendant Trzaskoś.