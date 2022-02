Wziewna szczepionka na koronawirusa? Dr Karauda o zaletach

Wziewna szczepionka przeciwko koronawirusowi. Czy już niedługo będziemy mogli przyjmować dawki przypominające bez użycia igły? Do sprawy odniósł się w programie "Newsroom" WP dr Tomasz Karauda - Przeciwko Covid-19 nie słyszałem jeszcze o takiej szczepionce. Ale przy innych chorobach rzeczywiście stosuje się takie próby szczepień przeciwko wirusom, które przyjmuje się wziewnie. Szczególnie u dzieci jest to opcja, która sprawia, że mniej się tego boimy. Musimy wiedzieć o jednej rzeczy. Mieliśmy straszną alternatywę. To znaczy, dziesięć lat patrzeć na szczepionkę, która jest przebadana bardzo dokładnie. Nie każdy się musi na tym znać, tak jak ja się nie znam na elektryce. Czy na pilotowaniu samolotem. Po prostu ufam ludziom, którzy to robią. Mieliśmy czekać i patrzeć, jak ludzie na całym świecie umierają? Ja się cieszę, że świat jest na tyle moralnie dobrym miejscem, że potrafimy podejmować słuszne decyzje. Nawet jeśli preparat został przebadany w tak ekspresowym tempie - powiedział dr Karauda.