Wyzwania i zmiany w UE. Polska ma w tym jasny cel

- Dziś wymagamy nowych rozwiązań, nowej energii. Mam nadzieję, że kraje takie, jak Polska mogą trochę wstrząsnąć tą organizacją. Popatrzmy na Niemcy i Francję, co się dzieje. Niestabilności wewnętrzne, brak rządu, konieczność jego powołania - mówiła o aktualnych problemach państw członkowskich UE i wyzwaniach Polski w polityce UE dr Małgorzata Bonikowska. Unia Europejska to złożona wspólnota, która ewoluowała z organizacji gospodarczej do unii politycznej. Obecnie zmaga się z problemami wewnętrznymi, które wynikają z różnic gospodarczych, ideologicznych i politycznych między państwami członkowskimi. Dziennikarka WP Agnieszka Kopacz-Domańska rozmawiała o tym z ekspertami ds. UE. Nie mogło również zabraknąć pytań o Polskę i jej przyszłość w Europie. Obejrzyj całą rozmowę, by dowiedzieć się więcej. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.