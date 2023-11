Wyższa kwota wolna od podatku? "Nie widzę przestrzeni"

- Umowa koalicyjna nie będzie składała się z aktów prawnych do przyjęcia. Będzie to średni poziom ogółu. (...) Idea nie jest taka, by zebrać najważniejsze akty prawne, (…) ale żeby pokazać społeczeństwu, które zagłosowało na zmianę, że faktycznie jest wypracowane to pierwsze najważniejsze porozumienie i jest umowa koalicyjna. A dwa, żeby Andrzej Duda przestał hamletyzować - powiedziała Hennig-Kloska.