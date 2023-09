Wywołają katastrofę ekologiczną? Ostrzeżenia przed planami Rosji

W czerwcu tego roku Rosjanie zniszczyli zaporę na Dnieprze w Nowej Kachowce. Doprowadziło to do katastrofalnej powodzi, wyschnięcia Zbiornika Kachowskiego, ale również do znacznego obniżenie poziomu wody w Kanale Północnokrymskim. W konsekwencji na okupowanych terenach obwodu zaporoskiego, chersońskiego i Krymu pojawiły się poważne problemy z nawodnieniem gruntów uprawnych - przypomina rządowy serwis.