Wywiad z premierem w Telewizji WP. Odpowiadał na pytania internautów

W piątek o godz. 20:00 zapraszamy na wywiad z szefem rządu Mateuszem Morawieckim. Tylko w Telewizji WP. Premier odpowie na pytania nie tylko naszych prowadzących, ale przede wszystkim Wasze - internautów.



W środę od rana do wieczora Wirtualna Polska towarzyszyła premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Zobaczyliśmy i pokazaliśmy, jak wygląda codzienna praca szefa rządu. Pojechaliśmy z nim nawet do Brukseli. Zajrzeliśmy tam, gdzie inni nie mieli szansy.

#24godzinyzPremierem to był wyjątkowy projekt, i w polskich mediach jeszcze takiego nie realizowano. Ale to nie koniec. O godzinie 20 zapraszamy do obejrzenia wywiadu z premierem Mateuszem Morawieckim w Telewizji WP. Szef rządu odpowiedział na pytania czytelników Wirtualnej Polski.