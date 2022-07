Ukraiński wywiad ujawnia. Nowy plan przeniknięcia na wojnę

- To, co robi Łukaszenka, jest niebezpieczne, przede wszystkim dla Białorusi – skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Moim zdaniem, on nie powinien wciągać Białorusi w najeźdźczą wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i złamanie wszystkich porozumień międzynarodowych, prawa międzynarodowego – powiedział.